Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Feuer auf zwei Balkonen

Recklinghausen (ots)

Am Montagmorgen, gegen 05:30 Uhr, bemerkte ein Mieter in einem Mehrfamilienhaus an der Horster Straße, im Stadtteil Batenbrock, ein Feuer auf seinem Balkon im zweiten Obergeschoss. Er konnte das Feuer mit eigenen Mitteln löschen. Durch den ersten Brand entstand ein zweiter Brand auf einem Balkon im Erdgeschoss. Auch dieses Feuer konnte weitestgehend mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

