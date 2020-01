Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Beratungstermin zum Einbruchschutz fällt in dieser Woche aus!

Goch (ots)

Der für morgen (21. Januar 2020) um 14.00 Uhr geplante Beratungstermin zum Einbruchschutz im Kriminalkommissariat Goch fällt leider aus. Der nächste Termin findet am 28. Januar 2020 um 14.00 Uhr in Geldern statt. In Goch wird die kriminaltechnische Beratung an jedem dritten Dienstag im Monat angeboten. Um Voranmeldung unter Tel. 02821/504-1972, wird gebeten. (cs)

