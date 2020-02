Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbruch in Lebensmittelmarkt

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Am Donnerstag um 02.12 Uhr kam es zu einer Alarmauslösung in einem Lebensmittelmarkt an der Julius-Leber-Straße.

Polizeibeamte stellten fest, dass sich Unbekannte Zugang über die Eingangsschiebetür verschafft und anschließend Zigarettenschachteln entwendet hatten.

Eine Durchsuchung des Supermarktes, bei der die Beamten auch einen Diensthund einsetzten, verlief negativ.

Auf dem vorhandenen Videomaterial sind zwei Unbekannte zu sehen. Einer der beiden hat eine zierliche Figur. Beide trugen dunkle Kapuzenjacken.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

