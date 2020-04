Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mit Auto auf Roller aufgefahren

Recklinghausen (ots)

Eine 36-Jährige aus Recklinghausen fuhr am Sonntag um 17.25 h mit ihrem Pkw an der Halterner Straße auf einen verkehrsbedingt haltenden Rollerfahrer auf. Der 44-jährige Rollerfahrer aus Recklinghausen wollte von der Halterner Straße in die Josef-Wulff-Straße abbiegen. Der 44-Jährige kam bei dem Auffahrunfall zu Fall. Eine entgegenkommende 24-jährige Autofahrerin aus Heiden musste über den Gehweg ausweichen, um dem auf der Fahrbahn liegenden Rollerfahrer auszuweichen. Dabei wurde ihr Auto beschädigt. Der 44-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto der 36-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

