Polizei Wuppertal

POL-W: W- Mit Schusswaffe gedroht und Geld erbeutet

Wuppertal (ots)

Zwei junge Männer wurden gestern, 30.07.2019, gegen 23 Uhr, in Wuppertal-Heckinghausen Opfer eines Überfalls. Die beiden 19-Jährigen waren auf der Heckinghauser Straße unterwegs, als sie von einem Trio auf der Albertstraße angesprochen wurden. Nach kurzem Gespräch zog ein männlicher Täter aus der Gruppe eine schwarze Schusswaffe und bedrohte damit seine Opfer. Nachdem ihm Bargeld ausgehändigt worden war, flüchteten der Täter und seine beiden Begleiter in Richtung Heckinghauser Straße. Der Haupttäter wird auf etwa 25-35 Jahre alt geschätzt. Er war circa 175 Zentimeter groß und von durchtrainierter Statur. Er hatte eine auffällige Tätowierung am Hals. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt. Sein männlicher Begleiter war etwa 190-195 Zentimeter groß und hatte dunkelblonde/braune Haare. Er trug einen Vollbart, ein T-Shirt und eine kurze Hose. Die einzige Frau des Trios war in etwa 160 Zentimeter groß, hatte blonde Haare und war mit einem grauen Pullover und einer Leggins bekleidet. Zeugen können sich unter der Rufnummer 0202/284-0 an die Kriminalpolizei wenden. (weit)

