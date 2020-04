Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fahrradfahrerin stürzt und muss in Krankenhaus

Recklinghausen (ots)

Auf einem Schotterweg am Mauskirchweg kam eine 47-jährige Bottroperin am Sonntag um 15.30 h mit ihrem Fahrrad zu Fall. Sie war auf dem abschüssigen Weg unterwegs, als ihr Vorderrad blockierte und sie über den Lenker auf den Weg stürzte. Sie wurde leicht verletzt und musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

