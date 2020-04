Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/Waltrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Marl:

An der Ringerottstraße ist am Donnerstag die Tür einer Wohnung aufgebrochen worden. Unbekannte drangen in die Wohnräume ein und nahmen Schmuck mit. Dann flüchteten die Eindringlinge unerkannt.

Waltrop:

Mehrere Baucontainer wurden zwischen Mittwoch und Donnerstag an der Straße "Im Knäppen" aufgebrochen. Aus den Containern wurden Bauwerkzeuge gestohlen.

