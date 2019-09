Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Elkenroth - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Elkenroth (ots)

Am späten Sonntagabend kam es in Elkenroth zu einem Verkehrsunfall in der Kirchstraße. Der 30-Jährige Unfallverursacher stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Der 30-Jährige hatte die Weitefelder Straße aus Weitefeld kommend befahren. Innerhalb einer scharfen Linkskurve, in der die Weitefelder Straße in die Kirchstraße übergeht, kam der 30-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab. Er durchfuhr einen Vorgarten und kam im Vorgarten des nächsten Hauses zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme wurde ein erhebliche Alkoholisierung des Unfallverursachers festgestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. An dem verunfallten Pkw und den Vorgärten entstand Sachschaden.

