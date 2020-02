Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fahrzeugbrand, Hakenkreuz, Körperverletzungen, vermisste Frau, Unfälle

Aalen (ots)

Oberkochen: Fahrzeug übersehen

Ein Leichtverletzter und ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend kurz vor 23.30 Uhr ereignete. Mit seinem Pkw Seat befuhr ein 19-Jähriger die Langerstraße in Richtung Heide. In der Dunkelheit und zu der Zeit herrschendem Starkregen übersah er einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Pkw Opel Astra. Er fuhr gegen das Fahrzeug, das durch die Wucht des Aufpralls einige Meter weitergeschoben wurde. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen; an seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Aalen: Fahrzeugbrand

Gegen 17 Uhr am Sonntagnachmittag stellte ein 30-Jähriger seinen Pkw Peugeot auf einem Schotterparkplatz im Steigerweg ab. Rund eine Stunde später bemerkte ein Anwohner, dass aus dem Frontbereich Rauch aufstieg. Er verständigte die Besitzerin des Fahrzeuges, deren Partner mit dem im Mehrfamilienhaus deponierten Feuerlöscher die Flammen, die zwischenzeitlich aus dem Motorraum aufstiegen, ablöschte. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Aalen, die mit drei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften anrückte, war das Feuer bereits gelöscht. Wie erste Ermittlungen ergaben, wurde der Brand vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst. Der entstandene Schaden beziffert sich auf rund 1500 Euro.

Aalen: Hakenkreuz aufgesprüht

Auf die Hauswand eines leerstehenden Gebäudes in der Alten Heidenheimer Straße haben Unbekannte ein Hakenkreuz gesprüht. Dieses wurde am Sonntagnachmittag gegen 14.45 Uhr von einem Spaziergänger festgestellt, der Anzeige erstattete. Hinweise auf die Täter bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Taxifahrer ins Gesicht geschlagen

Mehrere Personen ließen sich am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr von einem Taxi in die Steinertgasse fahren. Zwei Mitglieder dieser Personengruppe blieben im Fahrzeug sitzen und fuhren wieder mit zurück in die Aalener Innenstadt. Als das Taxi verkehrsbedingt anhalten musste, verließen die beiden das Fahrzeug und flüchteten ohne die angefallenen Kosten zu begleichen. Wenig später erkannte der Taxifahrer, der zwischenzeitlich wieder am Bahnhof stand, die zwei Männer und sprach sie auf den offenen Geldbetrag an. Daraufhin ging ein 35-Jähriger auf den Fahrer zu und schlug ihn unvermittelt ins Gesicht. Durch den Schlag erlitt der 63 Jahre alte Taxifahrer, der zudem von dem Angreifer beleidigt wurde, einen Platzwunde im Gesicht. Er musste sich einer ärztlichen Behandlung im Krankenhaus unterziehen.

Aalen: 5000 Euro Sachschaden

Auf dem Parkplatz der Limes-Therme in der Osterbucher Steige ereignete sich am Samstagabend ein Unfall, bei dem ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand. Zu weit links fuhr ein 41-Jähriger mit seinem Pkw Land Rover, als er auf dem Parkplatz nach links abbiegen wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw Hyundai einer 62-Jährigen, die ebenfalls zu weit links fuhr.

Aalen-Wasseralfingen: Radlerin bei Unfall verletzt

Eine Verletzung am Knie zog sich eine 20 Jahre alte Fahrradfahrerin bei einem Sturz am Samstagmorgen zu. Kurz nach 8 Uhr missachtete ein 61-jähriger VW-Fahrer an der Einmündung Schafgasse / Wilhelmstraße die Vorfahrt der Radlerin und erfasste sie mit seinem Fahrzeug. Die junge Frau wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht; der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Rosenberg: 28-Jährige bei Unfall verletzt

Schwere Verletzungen zog sich eine 28-Jährige bei einem Verkehrsunfall zu, der sich am Sonntagabend ereignete. Gegen 20.20 Uhr befuhr sie mit ihrem Pkw Seat die Landesstraße 1060 zwischen Rosenberg und Bühlertann. Hier fuhr sie mit ihrem Fahrzeug gegen einen auf der Fahrbahn liegenden Baum, der durch heftige Windböen umgestürzt war. Die 28-Jährige wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen; an ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Da die Gefahr bestand, dass weitere Bäume auf die Fahrbahn stürzen, wurde der Straßenabschnitt gesperrt und eine Umleitung eingerichtet.

Ellwangen: Gefährliches Manöver

Gegen 13.30 Uhr am Sonntagmittag befuhr ein Streifenwagen des Ellwanger Polizeireviers die Kreisstraße 3333 aus Neuler kommend in Richtung Schrezheim. Kurz vor Schrezheim setzte der Fahrer eines entgegenkommenden Pkw BMW im Kurvenbereich zum Überholen dreier Fahrzeuge an. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete der Fahrer des Polizeifahrzeuges sofort eine Vollbremsung ein; auch der BMW wurde scharf abgebremst. Er schaffte es gerade noch wieder auf seine Spur einzuscheren, ehe er hinter einem Pkw weiterfuhr. Die Streife wendete sofort, stoppte das Fahrzeug und unterzog den 47 Jahre alten Fahrer einer Kontrolle. Andere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 47-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd: Passant angegriffen - Polizeibeamte beleidigt

Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd beobachteten am Sonntagmorgen kurz nach 4 Uhr, wie ein 34-Jähriger am unteren Marktplatz auf eine Personengruppe zuging und eine Person körperlich anging. Er stieß den Mann mehrfach durch gezielte Schläge mit den Handflächen gegen den Oberkörper, packte ihn an der Jacke und drückte ihn mit Gewalt gegen eine Hauswand. Als die Polizeibeamten zu der Personengruppe fuhren, lief der 34-Jährige gezielt in Richtung des Streifenwagens, wo er versuchte, die halb offene Fensterscheibe mit Gewalt nach unten zu drücken. Die Polizisten wurden von ihm beleidigt und ausgelacht. Der deutlich angetrunkene Mann wurde daraufhin mit zur Dienststelle genommen. Der polizeiliche Gewahrsam konnte nur abgewendet werden, weil der 34-Jährige von seiner Ehefrau abgeholt wurde. Ihn erwarten nun entsprechende Strafanzeigen.

Mutlangen: 60-Jährige vermisst

Seit Sonntagabend 18 Uhr wird eine Frau aus Schwäbisch Gmünd vermisst. Die 60-Jährige, die in einem schlechten Gesundheitszustand und wohl auch orientierungslos ist, verließ die Stauferklinik unbemerkt; sie wurde kurz nach 18 Uhr das letzte Mal gesehen. An der bisher erfolglosen Suche nach der 60-Jährigen waren neben mehreren Streifenfahrzeugen auch ein Polizeihubschrauber und Rettungssuchhunde im einsatz. Die vermisste Frau ist ca. 160 bis 170 cm groß und hager, hat graues schulterlanges Haar und markante Augenringe. Bekleidet ist sie mit einem grauen Wollpullover mit roten Punkten und ausgebleichten Jeans. Sie trägt keine Schuhe. Hinweise auf ihren Aufenthaltsort nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall am Kreisverkehr

Eine 43-Jährige fuhr am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr mit ihrem Daihatsu in den Kreisverkehr an der buchauffahrt ein. Dabei stieß sie mit einem bereits im Kreisel fahrenden 34-jährigen Audi-Lenker zusammen. Es entstand Sachschaden von und 4000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Rund 6000 Euro Sachschaden entstanden am Sonntagvormittag bei einem Unfall in der Weißensteiner Straße. Ein 27-jähriger VW-Fahrer erkannte gegen 11.30 Uhr zu spät, dass ein vorausfahrender 32-jähriger Toyota-Fahrer abbog und fuhr auf.

Schwäbisch Gmünd: Unfall unter Alkoholeinwirkung

Ein 19-Jähriger fuhr am Sonntag gegen 10.10 Uhr in der Remsstraße mit seinem VW gegen ein Verkehrszeichen. Hierdurch verursachte er mehrere hundert Euro Schaden. Da der Mann unter Alkoholeinwirkung stand, musste er eine Blutprobe abgeben.

