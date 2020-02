Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung PP Aalen

Aalen (ots)

Rems-Murr-Kreis

Backnang: Nach Unfall auf Felge weitergefahren

In der Nacht auf Sonntag um 01:00 Uhr befuhr eine 28-jährige Skoda-Fahrerin die Oppenweiler Straße in Steinach in Richtung Backnang. Dort kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Mauer. Dabei zerstörte sie ihren rechten Vorderreifen. Die Fahrerin setzte ihre Fahrt auf der Felge fort und konnte durch eine Streife in Backnang angehalten werden. Dort wurde festgestellt, dass sie unter Alkoholeinwirkung stand. Die Fahrerin musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und ihren Führerschein abgeben.

Weinstadt-Beutelsbach: Kleinkraftrad beim Abbiegen übersehen

Ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am 22:40 Uhr die Schurwaldstraße in Richtung Schnait und wollte nach links in ein Grundstück einfahren. Hierbei übersah er ein entgegenkommendes Kleinkraftrad und stieß mit diesem zusammen. Dabei zog sich der 27-jährige Zweirad-Fahrer leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2300 Euro.

Plüderhausen: Radfahrer verstorben

Am Samstag um 14:25 Uhr wurde ein Radfahrer leblos auf einem Waldweg beim Aichenbachhof aufgefunden. Trotz eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen konnte der Notarzt nur den Tod des 60-jährigen Mannes feststellen. Der Radfahrer hatte offenbar während der Fahrt einen Herzinfarkt erlitten und verstarb daran.

Landkreis Schwäbisch Hall

Crailsheim: Geldbörse entrissen

Am Samstagmittag um 13:35 Uhr wurde einer 72-jährigen Frau auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Schönebürgstraße die Geldbörse aus den Händen entrissen. Die Frau lud gerade ihre Einkäufe in den Kofferraum, als ein Fahrradfahrer dicht an ihr vorbeifuhr und ihr den Geldbeutel aus den Händen riss. Der Täter flüchtete anschließend über die Schönebürgststraße in Richtung Stadion. Der Täter wurde als 20 bis 25-jähriger Mann mit heller Haut beschrieben. Er war mit einem grauen Oberteil mit Kapuze bekleidet und trug eine dunkle Basecap. Der Täter war mit einem Mountainbike mit auffallend breiten Reifen unterwegs. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951-4800 zu melden.

Ilshofen: Radfahrerin schwerverletzt

Am Samstag um 16:00 Uhr wollte eine 71-jährige Frau mit ihrem Fahrrad die Landesstraße L2218 von der Crailsheimer Straße in Richtung Großallmerspanner Weg überqueren. Die Radfahrerin unterschätzte offenbar die Geschwindigkeit eines aus Richtung Crailsheim kommenden Pkw und wurde von diesem erfasst. Die Radfahrerin flog über den Pkw des 34-jährigen Audi-Fahrers und stürzte auf die Fahrbahn. Die Radfahrerin wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden beträgt 4600 Euro.

Ostalbkreis

Lorch: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Am Samstag gegen 10:40 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters in der Maierhofstraße ein Verkehrsunfall. Dort beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer mit einem roten Skoda einen geparkten BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfallhergang wurde durch zwei bislang unbekannte Frauen beobachtet, welche dem 78-jährigen Geschädigten das Kennzeichen des Unfallverursachers nennen konnten. Der Sachschaden an dem geparkten BMW beträgt 2000 Euro. Zeugen des Unfalls, insbesondere die beiden Zeuginnen, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefonnummer 07171-3580 zu melden.

