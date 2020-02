Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Feuerwehr/Polizeieinsatz - Auto mutwillig beschädigt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Betrunkener Autofahrer

Am Montagmorgen gegen 2.45 Uhr befuhr ein 38-jähriger Peugeot-Fahrer die Sulzbacher Straße in Richtung B 14. Der betrunkene Autofahrer kam vom Fahrbahnverlauf ab und überfuhr eine Verkehrsinsel, wo er mit zwei Verkehrszeichen kollidierte. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann mit über 1,5 Promille Autogefahren ist. Der Führerschein des 38-Jährigen wurde deshalb einbehalten.

Fellbach: Automat aufgebrochen

Am Samstagmittag gegen 12.15 Uhr wurde ein in der Butterstraße bei einem Wohnhaus angebrachter Süßigkeitenautomat aufgebrochen vorgefunden. Die Diebe entwendeten den Inhalt und verursachen bei der Tat einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat geben kann, solle sich bitte mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Fellbach: Gartenhaus aufgebrochen

Auf einem Gartengrundstück auf dem Gewann Hartwald wurde in der zurückliegenden Woche ein Gartenhaus aufgebrochen. Daraus wurde ein Rasenmäher und eine Motorhacke entwendet. Vermutlich dieselben Täter versuchten vergeblich, mindestens drei weitere Gartenhäuser aufzubrechen. Entsprechende Spuren und Beschädigungen waren an den Eingangstüren feststellbar. Hinweise dazu wird von der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Fellbach: Spiegel abgetreten

In der Nacht zum Samstag in der Zeit zwischen 3 Uhr und 8.30 Uhr trat ein Vandale den Außenspiegel eines Pkw BMW 316 i mutwillig ab, der in der Thoedor-Heuss-Straße geparkt war. Hierbei wurde auch die Lackierung des Autos beschädigt. Hinweise zur Tat, bei der ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro verursacht wurde, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/5720 entgegen.

Schorndorf: Einbruch

Im Viehweidweg wurde zwischen letzten Donnerstag und Sonntag in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter haben dazu ein Fenster gewaltsam geöffnet und die Wohnung durchsucht. Ob Wertgegenstände mitgenommen wurden, wird derzeit noch geprüft. Die Schorndorfer Polizei hat die Ermittlungen hierzu übernommen und bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07181/2040 zu melden.

Schorndorf: Unfall im Kreisverkehr

Ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 2 Uhr die B 29 in Richtung Waiblingen und fuhr an der Anschlussstelle Schorndorf-Ost von der Bundesstraße ab. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr missachtete er die Vorfahrt und stieß mit einem weiteren Mercedes-Fahrer. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Schorndorf: Unfall beim Überholen

6000 Euro ist die Schadensbilanz eines Unfalls, der sich am Samstag gegen 16.30 Uhr ereignete. Ein 18-jähriger Audi-Fahrer befuhr die Rosenstraße und überholte einen vorausfahrenden Pkw Mini-Cooper, dessen Fahrer in diesem Moment links auf einen Parkplatz abbog. Bei dem Zusammenstoß blieben die Insassen unverletzt.

Fellbach: Versuchter Wohnungseinbruch

Zwei Einbrecher wurden am Samstagabend bei ihrem Vorhaben in der Straße Langes Tal gestört. Sie begaben sich auf ein Grundstück und versuchten dort in ein Wohnhaus einzubrechen. Als sie dabei von Nachbarn gestört wurden, flüchteten sie zu Fuß. Am Gebäude wurde später festgestellt, dass ein heruntergelassener Rollladen beschädigt war. Wer nähere Hinweise auf die beiden unbekannten Einbrecher geben kann, sollte sich bitte bei der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 melden.

Welzheim: Falschmeldung löst größeren Polizeieinsatz aus

Bei der Polizei wurde am Sonntagmorgen gegen 5.45 Uhr mitgeteilt, dass es in einem Mehrfamilienhaus in der Schloßgartenstraße zu einer Schussabgabe gekommen sei. Deshalb begaben sich mehrere Polizeistreifen dorthin. Bei der Aufarbeitung des Vorfalls bestätigte sich die Meldung nicht. Vielmehr war es so, dass es zwischen einem 33-jährigem und einem 39-järigem Mann zu Handgreiflichkeiten kam. Beide Männer wurden dabei auch leicht verletzt. Waffen konnten weder bei den beiden Widersachern noch in der betroffenen Wohnung aufgefunden werden. Der 39-jährige betrunkene Unruhestifter, der vermutlich auch die Falschmeldung verantwortlich ist, wurde zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen Freitagnachmittag, 14 Uhr und Samstagmorgen, 9:45 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Lerchenstraße einen geparkten Ford Focus und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen: Einbruch in Wohnhaus

Im Zeitraum zwischen Samstag, 18:50 Uhr und Sonntag, 1:10 Uhr brachen bislang unbekannte Diebe in ein Wohnhaus in der Mendelssohnstraße ein und durchsuchten dieses nach Diebesgut. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde lediglich ein geringer Bargeldbetrag entwendet, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422.

Waiblingen-Hohenacker: Angebranntes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz

Auf dem Herd vergessenes Essen sorgte am Samstagabend, kurz vor 20 Uhr, für einen Polizei- und Feuerwehreinsatz. Eine Zeugin verständigte die Einsatzkräfte, da sie aus einer Wohnung in der Hegnacher Straße einen Rauchwarnmelder wahrnahm, auf Klopfen und Klingeln aber niemand öffnete. Der Bewohner wurde schlafend in der Wohnung angetroffen und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, er wurde aber nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Waiblingen: Vorfahrt missachtet

Rund 7500 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Samstag, gegen 14:30 Uhr an der Kreuzung Max-Eyth-Straße / Zeppelinstraße. Ein 74 Jahre alter Daimler-Fahrer fuhr die Zeppelinstraße entlang und missachtete beim Queren der Max-Eyth-Straße die Vorfahrt eines 19-jährigen Daimler-Fahrers. Während der Unfallaufnahme ergaben sich allerdings Hinweise auf eine Mitschuld des 19-Jährigen am Unfall, da dieser evtl. rechtzeitig hätte bremsen können. Glücklicherweise blieb es beim Blechschaden, keiner der Beteiligten wurde verletzt.

Weinstadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Das Polizeirevier Waiblingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag, kurz vor 13:30 Uhr auf der B29. Ein 26 Jahre alter Daimler-Fahrer fuhr die Bundesstraße in Richtung Aalen auf dem linken Fahrstreifen entlang. Ca. 500 Meter vor der Ausfahrt Grunbach kam der rechts neben ihm fahrende Pkw zu weit nach links, weshalb der Daimler-Fahrer nach links ausweichen musste, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern. Hierbei kollidierte er mit der Mittelleitplanke. Der Unfallverursacher, bei dem es sich um einen älteren Herrn mit weißem Haar und weißem Vollbart gehandelt haben soll, entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Vom Pkw ist bekannt, dass es sich um einen schwarzen 7er-Golf mit dem Teilkennzeichen FF-LO handeln soll. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Winnenden-Hertmannsweiler: Unfallflucht

Bereits zwischen Mittwoch, 19 Uhr und Donnerstag, 8 Uhr wurde in der Karl-Georg-Pfleiderer-Straße ein geparkter VW Sharan von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der am VW entstandene Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Hinweise zum Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell