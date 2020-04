Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Angebliche Handwerker bestehlen Seniorin

Recklinghausen (ots)

Mit dem Angebot, Arbeiten am Dach des Hauses einer Seniorin in Hochlarmark durchzuführen zu wollen, verschafften sich zwei unbekannten Männer Zutritt zur Wohnung der Frau. Nachdem die beiden Unbekannten geklingelt hatten und in die Wohnräume gekommen waren, sei einer der Männer losgegangen, um das Dach zu reparieren und die Regenrinnen zu reinigen. Der andere Mann blieb bei der Seniorin und verwickelte sie in ein Gespräch. Als die Frau dann die geforderte Summe von mehreren hundert Euro bezahlen wollte, beobachtete einer der Männer offensichtlich das Versteck zu den Wertsachen. Nach der Zahlung lenkte einer der Männer die Frau noch eine Weile ab, der andere war im Haus unterwegs. Dann verschwanden die Männer. Die Seniorin stellte anschließend fest, dass mehrere tausend Euro Bargeld fehlten. Die Männer werden wie folgt beschrieben: Der erste Tatverdächtige war ca. 40 bis 50 Jahre alt, leicht korpulent und etwa 1,70 m groß, der andere war etwa 20 bis 30 Jahre alt und auch etwa 1,70 m groß. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei warnt vor diesen Tricks! Betrüger an der Haustür haben zumeist das Ziel, in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen, um dort nach Bargeld, Schmuck oder anderen Wertsachen zu suchen. Dazu geben sie sich als Hilfsbedürftige, Handwerker, Mitarbeiter der Stadtwerke oder aber auch als Amtsperson aus, beispielsweise Polizist. Andere Betrüger bieten ihren Opfern Haustürgeschäfte an, beispielsweise spontane Handwerkerleistungen, oder versuchen sie, zum Abschluss eines Abonnements oder einer Spende zu drängen. Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Rufen Sie im Zweifel die Polizei! Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

