Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: 53-Jähriger bei Unfall schwerverletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 21:30 Uhr, fuhr der 38-jährige Traktor-Fahrer aus Castrop-Rauxel auf der Markfelder Straße in Richtung Nordosten. In der entgegengesetzten Richtung fuhr ein 53-jähriger Autofahrer aus Datteln. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge. Dabei wurde das Auto im Frontbereich sehr stark beschädigt. Der 53-Jährige verletzte sich schwer. Der Fahrer des Traktors blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Nach Schätzungen entstand ca. 115.000 Euro Sachschaden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell