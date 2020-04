Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Jugendliche zündeln

Recklinghausen (ots)

In einem Waldstück am Merkelheider Weg haben Jugendliche versucht, einen Brand zu legen. Ein Zeuge beobachtete die Jugendlichen am Donnerstag gegen 13.40 h. Als das Trio den Zeugen bemerkte, flüchteten die zwei Jungen und ein Mädchen. Das Feuer konnte der Zeuge selbst löschen. Die Jugendlichen werden wie folgt beschrieben: 1. Junge, etwa 12 bis 15 Jahre alt, ca. 1,50 m groß, normale Figur, dunkle Haare, blaues T-Shirt, 3/4-lange Jeans, 2. Junge, etwa 12 bis 15 Jahre alt, ca. 1,50 m groß, dunkle Haare, teilweise blau gefärbt, rotes T-Shirt, 3/4 lange Jeans 3. Mädchen, etwa 12 bis 15 Jahre alt, ca. 1,40 m groß, dunkle Haare, weiße Leggins. Zeugen, die wissen, wer die Jugendlichen sind, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 zu melden.

