Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 73-Jähriger stürzt mit Leichtkraftrad

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 17:00 Uhr, musste eine 25-jährige Autofahrerin aus Dortmund auf der Münsterstraße verkehrsbedingt bremsen. Sie fuhr in Richtung Süden und wollte nach rechts in die Dinslakener Straße abbiegen. Hinter ihr fuhr ein 73-Jähriger aus Gelsenkirchen mit seinem Leichtkraftrad. Er stürzte bei dem Versuch noch rechtzeitig anzuhalten. Er verletzte sich schwer und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. An dem Kraftrad entstand kein Schaden.

