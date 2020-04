Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Schwerverletzter Autofahrer nach Zusammenstoß mit Traktor

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 21:20Uhr, fuhren ein 53-jähriger Autofahrer aus Datteln und ein 38-jähriger Traktorfahrer aus Castrop-Rauxel auf der Markfelder Straße in entgegengesetzter Richtung. In einem langgezogenen Kurvenbereich in Höhe Pelkumer Weg kam es aus noch nicht abschließend geklärter Ursache zu einer frontalen Kollision beider Fahrzeuge. Dabei verletzte sich der Autofahrer schwer. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von ca. 115.000 Euro. Die Straße musste während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge für ca. 2,5 Stunden gesperrt werden.

