Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Herten

Zwischen Samstagmittag und Montagnachmittag brachen unbekannte Täter in einen Werkstattraum an der Meraner Straße ein. Dabei beschädigten sie eine Tür. Bislang konnte nicht angegeben werden, ob etwas entwendet wurde. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Gladbeck

In der Nacht zu Mittwoch durchsuchten unbekannte Täter Büroräume und ein Ladenlokal an der Dorstener Straße. Um in die einzelnen Räume zu gelangen hebelten sie mehrere Fenster auf. Die Täter flüchteten mit Bargeld in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen gelangten unbekannte Täter über ein offenstehendes Toilettenfenster in die Räume eines Kindergartens am Kirchplatz. Mehrere Räume wurden nach Beute durchsucht und Personalspinde aufgebrochen. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest. Die Täter flüchteten in unbekannte Richung.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

