Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Wiese fängt Feuer

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 16:30 Uhr, hat ein Zeuge an der Straße Grehenbruch einen jungen Radfahrer beobachtet, der einen Feuerwerkskörper angezündet und in eine Wiese geworfen haben soll. Die Wiese ist sofort in Brand geraten. Die Feuerwehr musste ausrücken um den Brand zu löschen. Nach ersten Erkenntnissen sind etwa 70 m2 Wiese verbrannt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf ein kleines Wäldchen verhindern.

Personenbeschreibung: 18 - 20 Jahre alt, sportliche Figur, schlank, kurze blonde Haare, unterwegs mit einem schwarzen Mountainbike

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell