Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: 67-Jähriger bei Unfall schwerverletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 18:00 Uhr, fuhr ein 40-jähriger Lkw-Fahrer aus Tschechien auf der Theodor-Körner-Straße in Richtung Osten. Zeitgleich fuhr in Richtung Süden ein 67-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen auf der Hochstraße. Im Kreuzungbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge. Dabei verletzte sich der Recklinghäuser schwer. Beide Fahrzeug waren nicht fahrbereit. Es entstand etwa 13.000 Euro Sachschaden. Die Kreuzung musste während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell