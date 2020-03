Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Auffahrunfall nach gesundheitlichen Problemen

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am Donnerstagmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall, nachdem ein Autofahrer offenbar zuvor gesundheitliche Probleme erlitten hatte. Ein 52-jähriger Mann war kurz vor sieben Uhr auf der linken Fahrspur der Friedrich-Ebert-Straße stadtauswärts unterwegs, als er plötzlich einen deutlichen Schlag auf das Heck seines Fahrzeugs verspürte. Beim Blick in den Spiegel bemerkte er, dass der Fahrer des nachfolgenden Autos hinter dem Steuer zusammengesackt war und scheinbar leblos über dem Lenkrad hing. Er reduzierte daraufhin sanft die Geschwindigkeit, ließ das Fahrzeug ein weiteres Mal auffahren und bremste es daraufhin mit seinem eigenen Fahrzeug vorsichtig bis zum Stillstand ab. Anschließend leistete er umgehend erste Hilfe und verständigte den Rettungsdienst. Durch Notarzt und Rettungskräfte wurden sofort Reanimationsmaßnahmen bei dem 62-jährigen Mann eingeleitet, bevor er in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Der Mann verstarb dennoch wenig später im Krankenhaus. Über die Art der gesundheitlichen Probleme bzw. die Todesursache liegen keine weiteren Informationen vor.

