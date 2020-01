Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Sachbeschädigung an mehreren PKW

Diez (ots)

Am 26.01.2020 im Zeitraum von ca. 10:00 Uhr bis 11:15 Uhr wurden in der Lübener Straße in Diez, sechs am linken Straßenrand parkende Fahrzeuge (Einbahnstraße) beschädigt. Die Beschädigungen wurden vermutlich von einem Fußgänger im Vorbeigehen mit einem spitzen Gegenstand verursacht. Die Polizeiinspektion Diez bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, diese unter Telefon 06432/6010 zu melden.

