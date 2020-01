Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wohnungseinbruchdiebstahl

Merkelbach (ots)

Am Freitag, den 24.01.2020, zwischen 17:00-21:00 Uhr, kam es im Kapellenweg in Merkelbach zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Wohnhaus. Hierbei wurden durch den/die Täter ein Fenster des Erdgeschosses aufgehebelt. Im Anschluss wurden alle Räumlichkeiten des Wohnhauses aufgesucht und durchwühlt. Es wurde Bargeld entwendet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hachenburg, Tel. 02662-95580.

