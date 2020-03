Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheimn-Neckarstadt: Uneinsichtiger Autofahrer wird rabiat

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde im Stadtteil Neckarststadt ein 57-jähriger Autofahrer ausfallen und rabiat gegenüber Polizeibeamten. Kurz vor 16 Uhr war die Industriestraße aufgrund eines Verkehrsunfalls in Höhe der Pyramidenstraße gesperrt. Der Verkehr wurde über die Pyramidenstraße abgeleitet. Der 57-Jährige, der aus Richtung Diffenéstraße gefahren kam, wollte dennoch geradeaus weiterfahren und ignorierte die Zeichen und Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten. Auch wiederholte Anweisungen wollte er nicht befolgen. Als er an der Örtlichkeit herumschrie, wurde er darauf hingewiesen, dass ab sofort die Bodycams der Beamten aufnehmen würden. Daraufhin begann er, die Beamten zu beleidigen. Der Mann wurde nun einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei weigerte er sich, seinen Ausweis und gegen die darauf folgende Durchsuchung wehrte er sich massiv. Er wurde zur Feststellung seiner Personalien zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt gebracht. Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen zeigte er sich völlig unkooperativ. Er wurde nach Abschluss aller Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Widerstand gegen Polizeibeamten und Beleidigung ermittelt. Zudem erwarten ihn Bußgelder wegen Verweigerung der Personalienangabe und der Nichtbefolgung von Zeichen und Weisungen der Polizeibeamten.

