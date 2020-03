Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Epfenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Auto überschlagen; Fahrer verletzt

Epfenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 6.30 Uhr, wurde ein junger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall bei Epfenbach verletzt.

Der 19-Jährige war mit seinem Opel auf der Kreisverbindungsstraße K 4190 von Epfenbach in Richtung L 532 unterwegs. Als er nach einem Überholvorgang eines Audis wieder einscheren wollte, kam er auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern, geriet nach links in den Grünstreifen und überschlug sich. Dabei zog er sich noch unbekannte Verletzungen zu, die in einer Klinik behandelt werden.

Sein Auto ist Totalschaden und wurde abgeschleppt. Die Höhe des Schadens beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000.- Euro.

Während der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Kreisstraße rund 90 Minuten bis gegen 8 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

