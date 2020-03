Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Drei Leichtverletzte nach Unfall in der Innenstadt

Mannheim (ots)

Ein 24-jähriger VW Golf-Fahrer verursachte am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr in den B-/C-Quadraten einen Verkehrsunfall. Beim Passieren der Kreuzung räumte er einer ordnungsgemäß von rechts kommenden 50-jährigen Mercedes-Fahrerin die Vorfahrt nicht ein, so dass es zur Kollision kam. Sowohl der Verursacher, sein Mitfahrer wie auch eine Mitfahrerin im Mercedes zogen sich Verletzungen zu, verzichteten aber auf eine Behandlung in einem Krankenhaus. Trotz des Schadens von über 6.000 Euro waren die Autos noch fahrbereit. Der Verursacher sieht einer Anzeige entgegen.

