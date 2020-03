Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen: Roller-Fahrer bei Unfall verletzt

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Beim Herausfahren aus einer Hofeinfahrt in die Friedrich-Ebert-Straße übersah am Donnerstag gegen 17 Uhr ein VW Passat-Fahrer einen ordnungsgemäß fahrenden 29-jährigen Roller-Fahrer und erfasste diesen. Bei der Unfallaufnahme klagte der Zweiradfahrer über Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf 1.500 Euro. Der Autofahrer sieht einer Anzeige entgegen.

