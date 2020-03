POL-MA: Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf K4135

Polizeipräsidium Mannheim

Am Donnerstagabend befuhr eine 19-jährige Frau aus Hirschberg mit ihrem Pkw von Heddesheim kommend die Kreisstraße 4135 in Richtung Leutershausen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet sie mit ihrem Opel Meriva auf die Gegenspur und prallte mit dem entgegenkommenden Pkw einer 60-Jährigen aus Heddesheim zusammen. Der Nissan Qashqai wurde durch die Kollision von der Fahrbahn abgewiesen und kam im angrenzenden Feld zum Stehen. Glücklicherweise wurden beide Fahrerinnen nur leicht verletzt, wurden aber zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Da an beiden Fahrzeugen Totalschaden entstand, mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3o.ooo Euro. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Straße von einer Fachfirma gereinigt werden. Über die Zeit der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung musste die Leutershausener Straße in beide Richtungen gesperrt werden. Das Polizeirevier Ladenburg hat den Verkehrsunfall aufgenommen und führt die weiteren Ermittlungen.

