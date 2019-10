POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag 19./20.10.2019

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Werkzeuge gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag hochwertige Arbeitsgeräte von einer Ladefläche eines abgestellten Transporters im Moorweg in Südbrookmerland entwendet. Die Werkzeuge der Marken Makita und Bosch wurden in verschlossenen Werkzeugboxen gelagert. Unbekannte hatten die Schlösser entfernt und die Werkzeuge entnommen. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Schaden von etwa 1.100 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter Telefon 04941-6060 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Ein 52-jähriger Autofahrer ist in der Samstagnacht auf der Schöpfwerkstraße in Georgsheil mit seinem Mazda verunfallt. Der Südbrookmerländer war mit seinem Auto in Richtung Emden Straße unterwegs als er nach links von der Fahrbahn abkam und dort gegen eine Straßenlaterne stieß. Ein Zeuge informierte die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass der Verunfallte offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,0 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der verunfallte Pkw musste abgeschleppt werden. Der Beschuldigte muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

Aurich - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Am Samstagnachmittag kam es auf dem Parkplatz vom Kletterwald im Hoheberger Weg in Aurich zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 50-jährige Auricherin hatte ihren VW Beetle auf dem Parkplatz ordnungsgemäß abgestellt. Eine bislang unbekannte Person stieß beim Rückwärtsfahren aus einer gegenüberliegenden Parklücke gegen den Beetle der Geschädigten und fuhr dann vom Parkplatz, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Durch den Zusammenstoß entstand leichter Sachschaden am Pkw. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und rief die Polizei. Zeugen, die weitere Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Aurich unter 04941-6060 in Verbindung zu setzen.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norddeich - Sachbeschädigungen an Pkw

In der Nacht zum Samstag wurden in Norddeich an der Norddeicher Straße mehrere Pkw durch bislang unbekannte Täter mit goldener und silberner Sprühfarbe besprüht und dadurch beschädigt. Hinweise nimmt das PK Norden unter Telefon 04931-9210 entgegen.

Norden - Radmuttern an Pkw gelöst

Samstagnacht in der Zeit von 22.30 bis 23.25 Uhr wurden in der Scipio-Nellner-Straße in Norden an einem Mercedes die Radmuttern an den beiden Vorderrädern gelöst. Die Geschädigte bemerkte dies schon nach kurzer Fahrt, so dass es zu keinem Schaden kam. Zeugen werden gebeten sich beim PK Norden unter Telefon 04931-9210 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Norden - Verkehrsunfall mit Krad

Am Samstagabend beschleunigte ein 20-jähriger nach Beendigung der Rotphase der Lichtzeichenanlage an der Kreuzung am Markt in Norden sein Kraftrad. Hierbei nahm er zu spät wahr, dass ein entgegenkommender Pkw mitten im Abbiegevorgang in eine Grundstückseinfahrt war. Der Kradfahrer musste abrupt abbremsen, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen an der Hüfte zu. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim PK Norden 04931-9210 zu melden.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Brandstiftung

Am Samstagmorgen gerieten in Esens zwei Altkleidercontainer in Brand. Der Brand wurde frühzeitig entdeckt, so dass ein Übergreifen der Flammen auf ein nahestehendes, bewohntes Gebäude rechtzeitig verhindert werden konnte. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Brandstiftung wurde eingeleitet.

Friedeburg - Körperverletzung

In der Sonntagnacht kam es auf einer Veranstaltung zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Hierbei wurden zwei Personen leicht verletzt. Entsprechende Verfahren wegen Körperverletzung wurden eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagabend wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Wittmund ein 26-jähriger Mann angehalten. Nachdem der Mann zunächst falsche Personalien angab, stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Wittmund- Fahren ohne Fahrerlaubnis

In der Nacht zu Sonntag wurde eine 21-jährige Frau im Rahmen einer Verkehrskontrolle mit ihrem Pkw kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt, zudem wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

