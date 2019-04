Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neubörger - Einfamilienhaus in Flammen

Neubörger (ots)

Aus bisher unbekannten Gründen geriet am Samstagabend ein Einfamilienhaus an der Gartenstraße in Neubörger in Brand. Das Haus brannte nahezu vollständig aus. Die Bewohner befanden sich nicht vor Ort, so dass niemand verletzt wurde. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen zur Ursache laufen. /mal

