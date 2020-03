Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Scheibe an VW Polo eingeschlagen - Rucksack gestohlen Täter flüchtet

Mannheim (ots)

Am Donnerstag kurz nach 18 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter die Scheibe eines in der Kolpingstraße in Höhe des Anwesens Nr. 15 geparkten grauen VW Polo ein und entwendete den auf dem Beifahrersitz deponierten Rucksack. In der Tasche befanden sich ein MacBook sowie diverse Schulunterlagen des Geschädigten.

Ein Zeuge hatte den Mann gegen 18.20 Uhr beobachtet, der sich in Richtung Unterer Luisenpark entfernte. Eine Beschreibung liegt der Polizei bislang nicht vor. Eine sofort nach Bekanntwerden der Tat eingeleitete Fahndung führte zum Auffinden des Rucksacks mit vollständigem Inhalt im Bereich der Ludwig-Ratzel-Straße.

Den Schaden am Auto beziffert die Polizei mit mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat bzw. zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310, in Verbindung zu setzen.

