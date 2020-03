Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental: Bargeld bei Einbruch in Dachgeschosswohnung erbeutet

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In die Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße brachen im Laufe des Donnerstag bislang unbekannte Täter ein. Die Geschädigten hatten das Haus am Morgen gegen 7 Uhr verlassen und bei Rückkehr, gegen 16 Uhr, die offenstehende Türe bemerkt. Bei einer ersten Nachschau wurde nur das Fehlen von Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro festgestellt.

Sie alarmierten daraufhin die Polizei. Eine Bewohnerin des Anwesens hatte gegen 13.30 Uhr Geräusche aus der Wohnung vernommen. Ob es sich hierbei um die Tatzeit handelt, wird aktuell noch überprüft.

Zeugen, die verdächtige Personen im Anwesen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.

