POL-ST: Lengerich, Werkzeuge gestohlen

In der Nacht zum Mittwoch (16.10.2019) sind unbekannte Diebe auf ein Firmenareal an der Straße "An den Burwiesen" gelangt. Auf dem Gelände des Tischlereibetriebes hatten es die Täter offensichtlich auf den Inhalt der dort abgestellten Firmenwagen abgesehen. Nachdem sie an zwei Wagen jeweils die Hecktür aufgebrochen hatten, stiegen sie in die Innenräume der Fahrzeuge ein. Aus diesen entwendeten sie Werkzeuge und Maschinen im Wert von einigen Tausend Euro. Bei der Beute handelt es sich im Wesentlichen um Sägen und Bohrmaschinen und -schrauber. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.

