POL-UN: Unbekannte brechen Zigarettenautomaten auf

Kamen (ots)

Geld und Zigaretten erbeuteten unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag, 18.05.2019, bei dem Aufbruch eines Zigarettenautomates.Nach Öffnung des auf der Straße "Am Koppelteich", in Höhe der Sporthalle angebrachten Gerätes wurden die Zigarettenfächer und das Geldbehältnis geleert. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen bitte an die Polizei Kamen, 02307/921-3220.

