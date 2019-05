Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Diebstahl zweier hochwertiger Mercedes- Benz- PKW

Unna / Bergkamen (ots)

In der Nacht zu Samstag, 18.05.2019, wurde in Unna, Weidenweg, ein weißer PKW Mercedes- Benz GLC, UN-TM2511 entwendet. Zeitgleich mit der Meldung aus Unna ist polizeilich bekanntgeworden, dass gegen 04.20 Uhr in Bergkamen, Voigtwiese, ein PKW Mercedes- Benz AMG C 63 S in schwarz, mit dem Kennzeichen: HAM-JH777 gestohlen wurde. In beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen der Diebstähle um Hinweise unter 02303/921-0.

