Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Gildehaus - Fahren unter Drogeneinfluss

Gildehaus (ots)

In der vergangenen Nacht gegen 00:30 Uhr kontrollierten die Beamte der Autobahnpolizei Lingen einen 33-jährigen Niederländer auf der A30. Er hatte sich nach eigenen Angaben verfahren und wollte nur an der Anschlussstelle Gildehaus drehen, um wieder zurück in die Niederlande zu fahren. Die Überprüfung ergab, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Außerdem bestand gegen ihn ein Fahrverbot, da er bereits Wiederholungstäter war. Es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

