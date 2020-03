Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Unbekannter versucht Staubsaugerautomat aufzubrechen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Käfertal (ots)

Ein unbekannter Täter versuchte am frühen Freitagmorgen im Stadtteil Käfertal einen Staubsaugerautomaten aufzubrechen. Gegen vier Uhr hebelte der Unbekannte mit einem Werkzeug den Münzstaubsauger an einer Tankstelle in der Oberen Riedstraße auf. Noch bevor er an den Geldbehälter gelangte, wurde er von einem Tankstellenmitarbeiter bemerkt. Dieser forderte den Mann auf, mit ihm in den Verkaufsraum zu kommen. Hier verschloss er sodann die Eingangstüre und verständigte die Polizei. In einem unbeobachteten Augenblick gelang dem Täter die Flucht durch einen Hinterausgang.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

- Männliche Person - Ca. 27 bis 33 Jahre alt - Trug einen grauen Kapuzenpulli

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

