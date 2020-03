Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Einbrecher kommt über den Balkon

Mannheim-Innenstadt (ots)

Ein 34-jähriger Mann brach am frühen Freitagmorgen in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Mannheimer Innenstadt ein. Der Mann gelangte zunächst ins Treppenhaus des Anwesens im Quadrat R 6 und öffnete ein kleines Fenster im Zwischengeschoss zwischen dem ersten und zweiten Obergeschoss. Durch dieses stieg er auf den Balkon einer Wohnung im zweiten Obergeschoss, wo er die Balkontür aufdrückte und in die Küche gelangte. Hier schaltete er das Licht ein. Aus einem Küchenregal nahm der Einbrecher mehrere Gegenstände an sich. Durch Lärm, den der Mann verursachte, erwachten die Bewohner. Als der Einbrecher bemerkte, dass er entdeckt wurde, flüchtete er ohne Beute über den Balkon auf den darunterliegenden Balkon. Dabei zog er sich offenbar eine blutende Verletzung zu.

Die Geschädigten erkannten den Einbrecher als den Sohn einer Nachbarin im Haus. In deren Wohnung konnte der 34-Jährige schließlich festgenommen werden. Gegen seine Festnahme wehrte sich der Mann zunächst und beleidigte die Beamten. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird nun wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl ermittelt.

