Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Einbruch in Rathaus, Hinweise erbeten

Sasbach (ots)

Offenbar über ein Dachfenster drangen Unbekannte zwischen Mittwochabend zu Donnerstagmorgen in das Rathaus ein und entwendeten dabei einen Tresor. Zwischen 21:20 Uhr am Vorabend und 7 Uhr am Donnerstagmorgen verschafften sich die Unbekannten Zugang auf das Dach des Gebäudes und öffneten ein im dritten Obergeschoss befindliches Dachfenster zu einem Großraumbüro. Nachdem dort sämtliche Schränke durchwühlt wurden, stießen die ungebetenen Besucher auf einen Tresor, den sie via Aufzug nach unten und durch den Haupteingang ins Freie schafften. Dort muss der Safe vermutlich mit einem Auto abtransportiert worden sein. Die Höhe des Sach- und Diebstahlschadens lässt sich derzeit noch nicht abschließend beziffern. Nach der Tatortarbeit durch Beamte des Polizeireviers Achern / Oberkirch und der Kriminaltechnik, haben die die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Zeugen die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Rathausnähe wahrgenommen haben, wenden sich bitte an die Hinweisnummer 0781 21-2820.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell