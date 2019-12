Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Einbrecher vorläufig festgenommen

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Freitag (20.12.2019) einen 29 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in eine leerstehende Diskothek an der Heilbronner Straße eingebrochen zu sein. Ein Zeuge beobachtete gegen 02.00 Uhr, wie der Tatverdächtige ein Fenster einschlug und in die Diskothek einstieg und rief die Polizei. Alarmierte Polizeibeamte umstellten das Gebäude und nahmen den 29-Jährigen, der sich in einer Toilette versteckte und ein Messer dabei hatte, mit Hilfe eines Polizeihundes vorläufig fest. Der leicht verletzte Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf die Straße entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell