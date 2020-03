Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Diebe hatten es auf BMW abgesehen

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (21.03.) wurden zwei BMW in Bensberg aufgebrochen.

Beide Fahrzeuge der 2er Reihe standen gegen kurz nach 18 Uhr in einer Tiefgarage in der Eichelstraße und bislang ist unbekannt, wie die Täter in die verschlossene Tiefgarage gelangen konnten. Am nächsten Morgen gegen 08:30 Uhr stellten die Besitzer den Schaden fest. Nachdem die Diebe die Türen aufgebrochen hatten, entwendeten sie die Lenkräder der beiden Wagen.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte an die Polizei RheinBerg unter Tel. 02202 205-0. (ct)

