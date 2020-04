Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletzen Personen

Ellscheid, B 421, "Winkeler Kreuzung" (ots)

Am 12.04.2020 gegen 11:50 Uhr befuhr ein 76-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Daun mit seinem Personenkraftwagen die Kreisstraße 16 von Gillenfeld kommend in Richtung Winkel.

An der Kreuzung zur Bundesstraße B421 beabsichtigte er geradeaus in Richtung Winkel zu fahren. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten 31-jährigen Fahrzeugführer aus der VG Kaisersech, welcher mit seinem Fahrzeug, einem Personenkraftwagen, die B421 aus Richtung Strotzbüsch in Fahrtrichtung Ellscheid befuhr.

Auf Grund der missachteten Vorfahrt kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Beide Fahrzeuge wurden so erheblich beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Der Unfallverursacher wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Er wurde vor Ort ärztlich versorgt. Er erlitt Prellungen im Bereich der Rippen, der Wade und der Beine.

Der Fahrer des anderen Fahrzeuges erlitt durch den Aufprall Verletzungen im Bereich des Armes. Dieser suchte eigenständig das Krankenhaus in Wittlich auf.

Seine Frau, welche als Beifahrerin ebenfalls im Fahrzeug war, wurde schwer verletzt ins Krankenhaus nach Daun verbracht. Über die genaue Art der Verletzungen war bislang noch nichts bekannt.

Das auf der Rückbank befindliche 1-jährige Kind blieb durch den Aufprall glücklicherweise unverletzt.

