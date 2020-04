Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ereignis: Illegale Abfallentsorgung/Brand Ort: 54568 Gerolstein, Waldgebiet Bereich Sonnenley Zeit: 11.04.2020, 14:20 Uhr

Daun (ots)

Am Samstag, 11.04.2020 kurz nach 14:00 Uhr wurde im Waldgebiet oberhalb der "Sonnenley" in Gerolstein durch Zeugen ein Feuer im Wald festgestellt. Die herbeigerufene Feuerwehr Gerolstein stellte fest, dass offenbar eine dort illegal entsorgte Couch in Flammen stand.

Es konnten durch die Polizei bislang weder zur genauen Brandursache, noch zu einem möglichen Verursacher der Abfallbeseitigung festgestellt werden

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Daun, Tel. 06592 96260 oder die Polizeiwache Gerolstein, Tel. 06591 95260.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06592-96260

pidaun@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell