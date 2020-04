Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer 54552 Steiningen, L 66 Richtung Darscheid 10.04.2020, 11:15 Uhr

Daun (ots)

Der 65-Jährige Fahrradfahrer befuhr mit seinem Pedelec die L 66 aus Steiningen heraus in Richtung Darscheid. In einer abschüssigen Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen hinzu, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.

