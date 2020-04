Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines Traktors

Bitburg (ots)

In der Freitagnacht geriet auf einem landwirtschaftlichen Gehöft in Nattenheim ein Traktor in Brand. Der Eigentümer bemerkte gegen ca. 02.00 Uhr, dass die Maschine brannte und setzte einen Notruf ab. Bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehren der VG Bitburger Land konnte der Eigentümer den Brand bereits selbst stark eindämmen. Es entstand kein Personenschaden. Der Sachschaden dürfte sich auf. ca. 25.000EUR belaufen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

