Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Keine Beute, aber Sachschaden

Kaiserslautern (ots)

Autoknacker haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Richard-Wagner-Straße Sachschaden angerichtet. Beute machten sie nicht.

Die Unbekannten haben an einem geparkten Opel Corsa eine Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen, sind in den Wagen eingedrungen und haben den Innenraum durchwühlt. Offenbar fanden die Täter nichts, was sie interessierte - sie zogen mit leeren Händen wieder ab.

Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochnachmittag, 16.30 Uhr, und Donnerstagnacht, 4.10 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kripo zu melden. |cri

