Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht ist strafbar!

Kaiserslautern (ots)

Mehrere Unfallfluchten sind der Polizei am Dienstag gemeldet worden. Dank aufmerksamer Zeugen können sie geklärt werden.

In der Balbierstraße beobachtete eine Zeugin gegen 12.15 Uhr wie ein Pkw am rechten Fahrbahnrand einparkte. Dabei stieß der Fahrer des Audi A4 gegen einen anderen geparkten Wagen und verursachte Sachschaden. Der verantwortliche Unfallfahrer wartete kurz vor Ort, dann fuhr er davon. Die Zeugin merkte sich das Kennzeichen und meldete es der Polizei. Der Halter des Fahrzeugs steht fest; wer den Wagen zur Unfallzeit fuhr, muss noch ermittelt werden.

Ebenso laufen noch die Ermittlungen nach dem Fahrer eines VW Golf, der am Dienstagnachmittag in der Lauterstraße seinen "Nebenmann" gerammt hat, aber einfach weitergefahren ist. Wie der betroffene Autofahrer kurz vor 17 Uhr meldete, war er mit seinem Skoda Fabia stadteinwärts unterwegs, als es zu der Kollision kam. Er selbst befand sich auf der äußeren linken der drei Spuren, als der VW Golf in Höhe des Rathauses von der mittleren Spur einfach herüberzog und gegen den Kotflügel des Skoda stieß. Ohne anzuhalten, fuhr der Golf weiter. Das Kennzeichen des Fahrzeugs ist bekannt und der Halter steht bereits fest, nur die Fahrer-Frage muss noch geklärt werden.

Einen ähnlichen Unfall hatte es bereits am Dienstagmorgen an fast der gleichen Stelle gegeben. Ein 35-jähriger Autofahrer, der gegen 7.15 Uhr mit seinem Seat Leon auf der rechten Fahrspur stadteinwärts fuhr, wurde in Höhe der Kammgarn von einem Lkw in die Bredouille gebracht. Nach Angaben des 35-Jährigen zog der Lkw-Fahrer unvermittelt vom mittleren Fahrstreifen auf den rechten, obwohl sich der Pkw gerade auf gleicher Höhe befand. Der Seat-Fahrer musste stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Gleichzeitig zog der Fahrer nach rechts, wobei Felge und Reifen auf der Beifahrerseite am Bordstein entlang schliffen. Dadurch entstand Sachschaden am Seat. Der Lkw-Fahrer hatte offenbar nichts davon mitbekommen und setzte seine Fahrt fort. Sein Kennzeichen ist bekannt, die Ermittlungen laufen.

Gesucht wird allerdings noch der Verantwortliche, der am Dienstagnachmittag in der Lutrinastraße einen geparkten Pkw beschädigte. Möglicherweise handelt es sich in diesem Fall allerdings nicht um einen Unfall, sondern um eine mutwillige Sachbeschädigung. Kurz vor 17 Uhr fiel auf, dass an einem Apotheken-Auslieferfahrzeug ein Außenspiegel beschädigt wurde. Das Spiegelglas des Fiat 500 wurde dabei zerstört. Die Tatzeit liegt zwischen 12.45 und 16.55 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150.

Unsere Bitte: Auch wenn man wegen der Corona-Vorsorgemaßnahmen möglichst wenig Kontakt zu anderen Menschen haben sollte, bleibt eine Unfallflucht strafbar. Wenn Sie beim Rangieren, beim Wechseln der Fahrspur, beim Ein- oder Ausparken ein anderes Fahrzeug, eine Laterne, eine Mauer oder sonst etwas rammen, melden Sie dies bitte unbedingt der Polizei! Es genügt auch nicht, einfach einen Zettel unter den Scheibenwischer des anderen Wagens zu klemmen. Und alle, die einen Unfall beobachten, bitten wir, hinzuschauen und nicht einfach weiterzulaufen. Merken Sie sich das Kennzeichen des Unfallfahrzeugs und stellen Sie sich als Zeuge zur Verfügung! Danke. |cri

