POL-PPTR: Lange Staus nach Verkehrsunfall

Am heutigen Mittwochnachmittag kam es gegen 15.45 Uhr zu einem schweren Auffahrunfall auf der A 1 zwischen den Anschlussstellen Schweich und Föhren in Fahrtrichtung Koblenz. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 25-jährige Fahrer eines Kastenwagens mit hoher Geschwindigkeit auf einen verkehrsbedingt langsam fahrenden Sattelzug auf. Hierbei wurde der Fahrer eingeklemmt und musste durch Feuerwehrkräfte schwer verletzt aus dem Fahrzeug befreit werden. Die Richtungsfahrbahn Koblenz musste voll gesperrt und der Verkehr an der Anschlussstelle Schweich abgeleitet werden. Auf der A 1, der A 602 sowie den Umfahrungsstrecken haben sich im Berufsverkehr lange Staus gebildet, die durch zwei Folgeunfälle noch verstärkt wurden. Gegen 17.30 Uhr konnte der Verkehr an der Unfallstelle auf der A 1 wieder einseitig freigegeben werden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Schweich, der Rettungshubschrauber, zwei Rettungswagen, die Autobahnmeisterei Wittlich, ein Polizeihubschrauber sowie drei Streifen der Polizeiautobahnstation Schweich und der Zentralen Verkehrsdienste Trier. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 EUR.

