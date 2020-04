Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Wittlich (ots)

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION WITTLICH ------------------------------------------------------------ Wittlich, 10. April 2020 ------------------------------------------------------------

Sachbeschädigung durch Graffiti in Wittlich

In der Trierer Straße in Wittlich kam es in der Zeit zwischen Mittwoch, 08. April 2020, 18:30 Uhr und Donnerstag, 09. April 2020, 09:00 Uhr zu Sachbeschädigungen durch Graffiti. Unbekannte Täter besprühten die Anwesen 37 und 39- 41 mit Sprühfarbe und wasserfesten Stiften, insbesondere ein Schaufenster wurde erheblich verschmutzt.

Sollte es Zeugen geben, die im betreffenden Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, werden diese gebeten, sich unter der 06571/926-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen

------------------------------------------------------------

Polizeiinspektion Wittlich Michael Klippel, POK Schloßstraße 28 54516 Wittlich Telefon: 06571/926-0 Fax: 06571/926-150 piwittlich@polizei.rlp.de

Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiWittlich Folgen Sie uns auf Instagram https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/ Folgen Sie uns auf Facebook https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0

piwittlich@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell