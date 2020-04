Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Personengruppe missachtet beharrlich die aktuellen Kontaktbeschränkungen.

Bitburg (ots)

Im Laufe des Freitagabends mussten sich Beamte der Polizeiinspektion Bitburg wiederholt mit 5 jungen Männern befassen, die unbeirrt gegen die derzeit geltenden Kontaktbeschränkungen verstießen. Die Männer waren am frühen Abend an einer Grillhütte im Bereich von Bitburg von einer Streife festgestellt worden. Die Personen wurden auf die bestehenden Regelungen hingewiesen und es wurde ein Platzverweis erteilt. Nach ca. einer Stunde wurde die Örtlichkeit erneut von der Polizei überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass sich die jungen Männer immer noch zusammen in der Grillhütte aufhielten. Auf erneute Ansprache entfernten sich die Personen dann, ohne Einsicht für die Maßnahmen zu zeigen. Nur wenige Stunden später wurde die selbe Gruppe dann in der Bitburger Innenstadt angetroffen. Man hatte sich auf einem Gehweg zusammen gefunden, um dort Alkohol zu trinken. Nach der dritten polizeilichen Ansprache innerhalb von 6 Stunden trennten sich die Männer widerwillig. Es wurde für jeden einzelnen Verstoß eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erfasst.

