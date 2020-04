Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Brennende Kartons verursachen Feuerwehreinsatz - #polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Brennende Kartons lösten am Donnerstagnachmittag(09.04.2020) einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus. Ein 69-Jähriger verbrannte auf seinem Grundstück in der Eichenstraße Kartons. Durch das Feuer griffen Funken auf eine angrenzende Hecke über und setzten diese in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer glücklicher Weise löschen bevor größerer Schaden entstand. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den 69-Jährigen ein.

